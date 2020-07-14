Велма из мультсериала «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой

Персонаж Велма Динкли из мультсериала «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой. Информацию подтвердил режиссёр и сценарист Тони Червоне.
По словам создателя шоу, хоть у Велмы и были отношения с главным героем Шэгги, всё равно было очевидно, что ей это не подходит. Он отметил, что у героини была связь с девушкой Марси Флич,
Десять лет назад мы показали это насколько возможно прозрачно. Большинство наших фанатов поняли это. Тем, кто не понял, предлагаю присмотреться. В этом нет никакой новости, — сказал Червоне.
Сценарист Джеймс Ганн, в свою очередь, заявил, что тоже пытался показать Велму лесбиянкой, но киностудия оставила в мультфильме лишь намёки на её ориентацию. В итоге у героини и вовсе появился парень.
Ранее телеканал Nickelodeon раскрыл имена трёх своих канонических персонажей, которые являются частью ЛГБТ-сообщества. В их число попал Спанч Боб из одноимённого сериала, писал NEWS.ru.
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