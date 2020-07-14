Велма из мультсериала «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой

https://static.news.ru/photo/6e69f2f2-c5db-11ea-831c-fa163e074e61_660.jpg Фото: scoobydoo.com

Персонаж Велма Динкли из мультсериала «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой. Информацию подтвердил режиссёр и сценарист Тони Червоне.

По словам создателя шоу, хоть у Велмы и были отношения с главным героем Шэгги, всё равно было очевидно, что ей это не подходит. Он отметил, что у героини была связь с девушкой Марси Флич, передаёт Buzzfeed.

Десять лет назад мы показали это насколько возможно прозрачно. Большинство наших фанатов поняли это. Тем, кто не понял, предлагаю присмотреться. В этом нет никакой новости, — сказал Червоне.

Сценарист Джеймс Ганн, в свою очередь, заявил, что тоже пытался показать Велму лесбиянкой, но киностудия оставила в мультфильме лишь намёки на её ориентацию. В итоге у героини и вовсе появился парень.

Ранее телеканал Nickelodeon раскрыл имена трёх своих канонических персонажей, которые являются частью ЛГБТ-сообщества. В их число попал Спанч Боб из одноимённого сериала, писал NEWS.ru.