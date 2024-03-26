Вдовиченков признался, почему до сих пор не видел своего внука Актер Вдовиченков планирует увидеть своего внука на крестинах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Вдовиченков

Актер Владимир Вдовиченков признался, что до сих пор не видел своего внука от старшего сына Леонида, сообщает Пятый канал. По словам артиста, внук Михаил родился в декабре, в скором времени планируются крестины, на которых он намерен присутствовать.

Он живет в Петербурге. Я пока не видел. Я видел, конечно, фотографии, туда-сюда, но пока не общался. Не знаю, ощущения странные. Смотрю в зеркало, думаю: дедушка? Вроде еще на дедушку не похож... Как только будут крестины... Я здесь человек подневольный. Как меня приглашают, зовут. Я там не хозяин типа «ну-ка, дайте сюда, я тут все разрулю», — рассказал актер.

По словам Вдовиченкова, он не вмешивается в жизнь сына, но всегда готов помочь ему. Он также сообщил, что мечтает о том, когда подрастет внук, собираться всем вместе на его даче. Для этого он даже планирует засадить лесом бесхозный участок.

Владимир Вдовиченков ранее сообщил, что получал травмы на съемках, которые подкосили его здоровье. В частности, после травмы, полученной в ходе работы над фильмом «Звездочет», он почти 20 лет продолжает ходить на лечебную физкультуру и делать уколы. В ноябре 2023 года СМИ сообщили, что супруга вызвала актеру скорую помощь, поскольку у него закружилась голова и появилось чувство тошноты.