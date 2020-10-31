Вдова Шона Коннери рассказала о состоянии актёра перед смертью

https://static.news.ru/photo/8fe0f3fc-1cea-11eb-8843-fa163e074e61_660.jpg Шон Коннери с женой Мишелин Рокбрюн Фото: Alberto Cattaneo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шон Коннери в последнее время перед смертью страдал прогрессирующей деменцией, рассказала вдова британского актёра Мишелин.

В беседе с Daily Mail женщина сообщила , что деменция «сильно подкосила» артиста. По словам Мишелин, в последние дни Шон Коннери потерял способность общаться с близкими.

Ему житья не было. <...> По крайней мере, он умер во сне и это был мирный уход, — отметила вдова.

Мишелин призналась, что последнее желание её супруга было «уйти без шума». Учитывая обстоятельства кончины актёра, это желание исполнилось.

Шон Коннери скончался на 91-м году жизни 31 октября. Снявшийся в семи фильмах о Джеймсе Бонде актёр страдал от ряда патологий, включая онкологическое заболевание.

Как писал NEWS.ru, наследство покойного может быть разделено между вдовой, сыном и внуком. Официально завещание ещё не оглашалось, но ожидается, что наследники получат около $300 млн. Часть средств может быть переведена Шотландскому международному образовательному фонду.