Вдова Михаила Пуговкина умерла в возрасте 82 лет

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Ирина Пуговкина-Лаврова

Член Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова скончалась в возрасте 82 лет, сообщает пресс-служба союза. Пуговкина-Лаврова много лет была администратором в ялтинском отделении Бюро кинопропаганды, занималась организацией выступлений и встреч артистов со зрителями.

Ушла из жизни член Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса СК России, вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Пуговкина-Лаврова Ирина Константиновна, — сказано в сообщении.

Точные причины смерти вдовы Пуговкина не называются. Как сообщается, прощание с ней пройдет 23 мая в 12:00 в городе Воскресенске в Воскресенском Иерусалимском храме.

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