Вдова Чуприкова назвала возможную причину смерти актёра

https://static.news.ru/photo/ec20b850-fb6b-11ea-bd88-fa163e074e61_660.jpg Владимир Чуприков Фото: vladimir.chuprikov/facebook.com

Супруга актёра Владимира Чуприкова Наталья сообщила, что звезда сериала «Возвращение Мухтара» умер у себя на даче, которая находится в Ивановской области.

По предварительной информации, смерть наступила в результате остановки сердца.

Я пока в Москве. Утром выезжаю к нему, — написала Наталья на личной страничке мужа в Facebook.

Она поблагодарила всех за поддержку.

Чуприков — выпускник студии при Центральном детском театре. В 1988 году сразу по окончании студии его приняли в труппу РАМТа. Среди прочего он снялся в фильмах и сериалах «Папины дочки», «Сталин. Live», «Кулагин и партнёры», «Возвращение Мухтара» и «Гагарин. Первый в космосе». Артист воспитывал шестерых детей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ведущий передачи «Русское лото» Михаил Борисов скончался в Москве на 72 году жизни. До этого он уже пережил клиническую смерть.