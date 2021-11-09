Вассерман назвал избыточной идею Роскомнадзора о запрете ЛГБТ-фильмов

Идея о запрете показа фильмов с демонстрацией гомосексуальных отношений должна распространяться только на детей, а не на взрослых. Член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман в беседе с «Радио 1» назвал потенциальный запрет избыточным.

У нас запрещена реклама гомосексуализма для несовершеннолетних, и понятно, почему: потому что во время юношеского становления сексуальности любая случайность может склонить человека на ту или иную сторону. Но для взрослых с уже более-менее определившимися сексуальными предпочтениями такой запрет, на мой взгляд, избыточен, — пояснил Вассерман .

Накануне эксперты предложили дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запретом на демонстрацию в фильмах и сериалах сцен гомосексуальных отношений, педофилии, транссексуализма, эксгибиционизма, садизма и мазохизма. В случае принятия этих предложений онлайн-сервисы и социальные сети будут удалять киноленты с таким содержанием. Ограничения также могут стать основанием для включения в реестр запрещённой информации. Их интернет-провайдеры и операторы связи обязаны будут блокировать по требованию Роскомнадзора.

Ранее российский блогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian, в беседе с NEWS.ru назвал это предложение возмутительным и отметил, что Роскомнадзору нужно для начала запретить весь контент с убийствами и насилием.