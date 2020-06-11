Variety назвал российских актёров, которые готовы покорить Голливуд

https://static.news.ru/photo/db68b518-ac00-11ea-a38b-fa163e074e61_660.jpg Анна Чиповская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский еженедельник Variety назвал имена российских актёром и актрис, которые готовы к карьере в Голливуде.

В рамках онлайн-кинорынока российского контента Key Buyers Event, который начался 8 июня, информационный и консультативный центр «Роскино» презентует отечественные проекты зарубежным продюсерам и закупщикам. Представители зарубежных студий заявили, что российские компании должны продвигать своих актёров, продюсеров и режиссёров на рынок Запада.

В ответ «Роскино» предоставил изданию список перечень артистов, на которых иностранным зрителям стоит обратить внимание уже сейчас. Всего было упомянуто восемь актёром и актрис.

В список попали Анна Чиповская, Любовь Аксёнова, Оксана Акиньшина, Ирина Горбачёва, Виктория Исакова, Юрий Борисов, Александр Кузнецов и Павел Табаков. Кроме того, были представлены три режиссёра: Данилу Козловского, Егор Баранов и Анна Меликян.

Как писал NEWS.ru, американский кинопродюсер Эрик Бармак рассказал, что российские фильмы могут привлечь рынок Запада научной фантастикой и дорогими спецэффектами. Ранее он занимал пост вице-президента стримингового сервиса Netflix по международному оригинальному контенту, а сейчас владеет своей продюсерской компанией Wild Sheep.