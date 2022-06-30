Variety: Кэмерон Диас вернется в кино после восьмилетнего перерыва

Фото: MSU Studio/The Photo Access/Global Look Press

Кэмерон Диас

Актриса Кэмерон Диас вернется в кинематограф после восьми лет перерыва в карьере, пишет журнал Varietу. Она сыграет роль в картине «Снова в строю» (Back in Action) вместе с партнером по фильмам «Каждое воскресенье» и «Энни» Джейми Фоксом. Оба актера подтвердили подготовку к съемкам в своих соцсетях.

Режиссером нового фильма станет Сет Гордон («Несносные боссы»), он же написал сценарий фильма вместе с Бренданом О'Брайеном («Соседи»). Детали сюжета пока держатся в секрете, однако известно, что производство картины должно начаться в конце этого года. Сам фильм выйдет на стриминг-сервисе Netflix.

Кэмерон Диас получила известность после того, как сыграла одну из главных ролей в фантастической комедии «Маска», вышедшей в 1994 году. В 2018 году она сообщила, что завершает карьеру актрисы, последним ее фильмом стал киномюзикл «Энни», вышедший в 2014 году.

В нынешнем году о финале карьеры заявил и ее партнер по фильму Джим Керри. Актёр отмечал, что снимется в продолжении «Маски», если режиссёром станет «гениальный псих». Он добавлял, что и сиквел «Маски», и его возвращение к роли Стэнли зависят только от подходящего режиссёра.