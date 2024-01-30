Вайсберг рассказал об инциденте на съемках «Конца славы» Режиссер Вайсберг рассказал о поломке экрана на съемках фильма «Конец славы»

Фото: NEWS.ru

Марюс Вайсберг

Режиссер фильма «Конец славы» Марюс Вайсберг рассказал корреспонденту NEWS.ru, как в ключевой съемочный день у них сломался большой экран, который пришлось заменить хромакеем. По его словам, инцидент произошел при съемках поминок главного героя картины Славы в исполнении актера Павла Деревянко.

Был инцидент, у нас там большой дорогущий экран на поминках, на нем должен был высвечиваться большой портрет Паши Деревянко. И через половину съемочного дня началась какая-то техническая проблема, там пару лампочек выключилось. И они начали его перезагружать, и перезагружали 2,5 часа. А это просто золотое время, ты снимаешь, не можешь остановиться, ключевой съемочный день при этом. Ну, естественно, я снимал с выключенным монитором, повесили наспех «зеленку» (хромакей. — NEWS.ru), — рассказал режиссер.

Вайсберг признался, что после этого на отснятые кадры пришлось накладывать много графики. Однако это абсолютно «ординарная, классическая история» со съемок, по его словам.

Также Вайсберг рассказал, что при съемках комедийного кино самое главное — создать атмосферу легкости и ощущение комфорта у актеров. По его словам, это располагает к импровизации и позволяет отснять лучший материал.