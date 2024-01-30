Вайсберг рассказал, какое кино выгодно снимать Режиссер Вайсберг заявил, что выгоднее всего снимать фильмы по мотивам сказок

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Марюс Вайсберг

Режиссер Марюс Вайсберг на премьерном показе фильма «Конец славы» рассказал корреспонденту NEWS.ru, что сейчас в России наиболее выгодно снимать фильмы по мотивам сказок. По его словам, такие картины имеют хорошие кассовые сборы.

По-моему, очевидно, что снимают сейчас в основном как бы сказки. Ну, переснимают. Причем советские. Самое выгодное. У всех все получается, все замечательно, — сказал он.

Вайсберг признался, что с детства хотел быть режиссером, так как его отец, Эрик Вайсберг, был занят в кинобизнесе. Однажды он взял его на съемки фильма «Сибириада» Андрея Кончаловского.

Я посмотрел, как работает Андрей Кончаловский, на меня это произвело огромное впечатление. И с тех пор я только об этом и мечтал, — отметил Вайсберг.

Ранее режиссер рассказал, что главное для него в работе с актерами на площадке — создать атмосферу легкости и ощущение комфорта. Вайсберг подчеркнул, что это особенно важно при съемках комедийного кино.

Комедия «Конец славы» выйдет в российском прокате 1 февраля. По сюжету главный герой, некогда востребованный артист Слава в исполнении актера Павла Деревянко, пытается вернуть утраченную популярность с помощью инсценировки собственной смерти.