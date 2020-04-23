В Японии вышел первый 3D-мультфильм про Чебурашку

Японские мультипликаторы создали первый анимационный короткометражный фильм про Чебурашку и крокодила Гену. Выход ленты приурочен к десятилетию премьеры полнометражного фильма, основанного на истории персонажей.
Авторы полностью воссоздали атмосферу советского кукольного оригинала. Герои говорят по-японски, но те, кто хорошо знаком прототипом, без труда поймёт, что происходит на экране. О выходе мультика
По сюжету, Гена находит Чебурашку в коробке из-под апельсинов, становится его другом, и помогает ему освоиться в зоопарке.
Как писал NEWS.ru, в 2019 году наследники Эдуарда Успенского передали все права на Чебурашку «Союзмультфильму». Родственники приняли такое решение по желанию писателя.
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