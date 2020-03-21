Представители компании Warner Bros. опровергли появившиеся в СМИ слухи о том, что фильм «Чудо-женщина 1984» может появиться в Сети и одновременно с этим выйдет на больших экранах.
Режиссёр ленты Пэтти Дженкинс и продюсер Чарльз Ровен заявили, что картину представят согласно сложившемуся традиционному графику. Сначала новую «Чудо-женщину» увидят посетители кинотеатров, и только потом фильм появится в Сети.
Создатели ленты
Как сообщал NEWS.ru, фантастический боевик «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли появится в Сети через полторы недели после премьеры. Кинокомпания Columbia Pictures решила перенести онлайн-показ картины, чтобы окупить хотя бы часть многомиллионного бюджета. Такое решение принято после закрытия американских кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
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