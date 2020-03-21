https://static.news.ru/photo/2e9f0d26-6b57-11ea-85a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Представители компании Warner Bros. опровергли появившиеся в СМИ слухи о том, что фильм «Чудо-женщина 1984» может появиться в Сети и одновременно с этим выйдет на больших экранах.

Режиссёр ленты Пэтти Дженкинс и продюсер Чарльз Ровен заявили, что картину представят согласно сложившемуся традиционному графику. Сначала новую «Чудо-женщину» увидят посетители кинотеатров, и только потом фильм появится в Сети.

Создатели ленты заявили об этом в разговоре с журналистами портала The Wrap, которые ранее, ссылаясь на источник в Warner Bros, сообщали о возможных изменениях.

Как сообщал NEWS.ru, фантастический боевик «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли появится в Сети через полторы недели после премьеры. Кинокомпания Columbia Pictures решила перенести онлайн-показ картины, чтобы окупить хотя бы часть многомиллионного бюджета. Такое решение принято после закрытия американских кинотеатров из-за пандемии коронавируса.