В возрасте 30 лет умер актёр из фильма «Сумерки»

https://static.news.ru/photo/cf717b0c-99b6-11ea-8373-fa163e074e61_660.jpg Грегори Тайри Бойс Фото: Liongate

Умер американский актёр Грегори Тайри Бойс. Ему было 30 лет.

Бойс скончался 13 мая, но об этом стало известно только сейчас, сообщает E! News. Его нашли мёртвым вместе с 27-летней подругой в его квартире в городе Лас-Вегас.

Артист известен как исполнитель эпизодической роли в фильме «Сумерки». Также он принял участие в короткометражном фильме «Апокалипсис».

Как писал NEWS.ru, писательница Стефани Майер, получившая широкую известность благодаря серии романов «Сумерки», объявила о выходе новой книги, получившей название Midnight Sun. Произведение выйдет 4 августа.