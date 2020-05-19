В возрасте 30 лет умер актёр из фильма «Сумерки»

Умер американский актёр Грегори Тайри Бойс. Ему было 30 лет.
Бойс скончался 13 мая, но об этом стало известно только сейчас,
Артист известен как исполнитель эпизодической роли в фильме «Сумерки». Также он принял участие в короткометражном фильме «Апокалипсис».
Как писал NEWS.ru, писательница Стефани Майер, получившая широкую известность благодаря серии романов «Сумерки», объявила о выходе новой книги, получившей название Midnight Sun. Произведение выйдет 4 августа.
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