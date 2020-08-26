В возрасте 103 лет умер отец Стивена Спилберга

https://static.news.ru/photo/9ac87290-e7a2-11ea-a4a1-fa163e074e61_660.jpg Стивен Спилберг и Арнольд Спилберг Фото: United States government work

Умер американский инженер Арнольд Спилберг, известный как отец режиссёра Стивена Спилберга. Ему было 103 года.

Предположительно, инженер скончался по естественным причинам в Лос-Анджелесе в окружении семьи, сообщает Variety.

Когда я вижу PlayStation, когда смотрю на смартфон или на всё от маленького калькулятора до iPad, я вижу своего отца и говорю: «Мой папа и команда гениев дали этому начало», — говорится в заявлении семьи кинематографиста.

Арнольд Спилберг занимался электроникой с самого детства, что привело его к карьере инженера и сотрудничеству с крупными компаниями, среди которых Electronic Arrays, SDS, Burroughs и IBM.

Как писал NEWS.ru, итальянский геймдизайнер Паоло Педерчини опубликовал игру Director's Choices («Предпочтения режиссёра»), созданную Стивеном Спилбергом. В ней можно самому попробовать себя в роли постановщика.