В возрасте 103 лет умер отец Стивена Спилберга

Умер американский инженер Арнольд Спилберг, известный как отец режиссёра Стивена Спилберга. Ему было 103 года.
Предположительно, инженер скончался по естественным причинам в Лос-Анджелесе в окружении семьи, сообщает Variety.
Когда я вижу PlayStation, когда смотрю на смартфон или на всё от маленького калькулятора до iPad, я вижу своего отца и говорю: «Мой папа и команда гениев дали этому начало», — говорится в заявлении семьи кинематографиста.
Арнольд Спилберг занимался электроникой с самого детства, что привело его к карьере инженера и сотрудничеству с крупными компаниями, среди которых Electronic Arrays, SDS, Burroughs и IBM.
Как писал NEWS.ru, итальянский геймдизайнер Паоло Педерчини опубликовал игру Director's Choices («Предпочтения режиссёра»), созданную Стивеном Спилбергом. В ней можно самому попробовать себя в роли постановщика.
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