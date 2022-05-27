В Великобритании сняли фильм ужасов по мотивам «Винни Пуха» Режиссёр Уотерфилд снял фильм ужасов «Винни-Пух: кровь и мёд»

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В Великобритании сняли фильм ужасов по мотивам книг Алана Милна о Винни-Пухе. Режиссёр Риз Уотерфилд дал ему название «Винни-Пух: кровь и мёд». На съёмки ушло всего десять дней. Об этом пишет Variety.

Бюджет картины не раскрывается. Однако режиссёр предупреждает, что зрители «не должны ожидать фильм голливудского уровня». Главными злодеями в ленте стали Винни-Пух и Пятачок. Они впадают в безумие после того, как их бросил их друг Кристофер Робин. По словам Уотерфилда, зрители смогут наблюдать, как безобидные герои возвращаются к своему животному естеству.

В январе 2022 года истёк срок авторских прав на книгу про Винни-Пуха. Она была издана в 1926 году и теперь его образ доступен для использования без разрешения наследников творчества Милна.

Ранее в США восхитились советским Винни-Пухом. Главный персонаж мультсериала значительно выигрывает у его американского аналога. По мнению обозревателя издания The Daily Beast Натальи Винкельман, Винни-Пух, изображённый советскими мультипликаторами, выглядит более детским, чем американский. Он изображён шутником и хитрецом, наделенным долей самоиронии.