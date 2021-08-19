В Турции сняли сериал про завоевание султаном Грузии и Армении

Турецкие кинематографисты сняли исторический сериал «Алп-Арслан», передаёт портал RusTurkey.com. Проект расскажет о втором султане державы Сельджуков Алп-Арслане, правившем с 1063 по 1072 год. Полководец завоевал Армению, Грузию и часть Малой Азии, победив Византию. Картина станет продолжением ленты «Пробуждение: Великие Сельджуки».

Продюсеры планируют выпустить три сезона. Премьера «Алп-Арслана» состоится 4 октября 2021 года. Оригинальная кинолента появилась на экранах с 2020-го, пока вышел один сезон. В основе сюжета — война Сельджукского государства с армией наёмников, возглавляемой Хасаном ибн Саббахом. Последний много лет держал в страхе жителей ряда страна Востока.

Под знамёнами султана Мелик-шаха в Сельджукском государстве сформировался орден, призванный дать отпор агрессору и защитить свой народ. В новом же сериале Алп-Арслана сыграет Барыш Ардуч, а Фахрие Эвджен — Акчи Хатун. Эрдинчу Гюленеру досталась роль отца Алп-Арслана.

В апреле немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли ответила на вопрос журналистов, будет ли продолжение сериала «Великолепный век». По словам звезды, если новый проект запустят, то с совершенно иным сюжетом. Картина основана на реальных событиях. Узерли предстала в образе любимой жены правителя Османской империи Сулеймана I Великолепного — 10-го султана Оттоманской Порты (1520–1566).

Ранее Узерли нашла в своей крови 12% русских корней. Она уточнила, что недавно сделала ДНК-тест и выяснила, что у неё есть русские предки.