https://static.news.ru/photo/fda6229e-646d-11ea-a08f-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Сваты» Фото: Квартал-95

После того, как Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты», режиссёры озадачились поисков новых персонажей. По слухам, героиню актрисы в седьмом сезоне может заменить мама Джека, будущего мужа Жени Ковалёвой.

Кто именно играет нового персонажа пока не раскрывается. Съёмки нового сезона прошли в Белоруссии. Его выход на телеэкраны планируется в конце года. Сейчас команда взяла небольшой перерыв. Режиссёрам удалось отснять все зимние сцены. Работу возобновят весной или летом, когда наступит благоприятная погода.

Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст и всё пойдёт по плану, то в 2021 году он выйдет, — рассказал «Пятому каналу» актёр Фёдор Добронравов, сыгравший Ивана Будько.

Как писал NEWS.ru, российская актриса Людмила Артемьева не будет принимать участия в новом сезоне сериала «Сваты». Об этом рассказала её коллега Татьяна Кравченко, исполнительница роли Валентины Будько. По слухам, её не устроил гонорар, который пообещали режиссёры.