В США умерла обладательница «Оскара» Олимпия Дукакис

https://static.news.ru/photo/9818ef52-aaca-11eb-bba5-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: 7wallpapers.net

В США умерла актриса, обладательница премии «Оскар» Олимпия Дукакис. Ей было 89 лет. Об этом сообщает брат актрисы на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Аполло Дукакиса, его сестра умерла после продолжительной болезни.

Моя любимая сестра Олимпия Дукакис скончалась этим утром в Нью-Йорке. После многих месяцев проблем со здоровьем она наконец обрела покой с Луисом, — пишет брат актрисы.

Издание Variety рассказывает , что Олимпия Дукакис известна по роли Роуз Касторини в фильме «Власть луны». За неё она получила премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

Кроме того, Дукакис трижды была номинирована на главную американскую кинопремию за роли в фильмах «Удачный день», «Городские истории» и «Жанна Д'Арк».

Ранее стало известно о том, что первый продюсер певицы Аллы Пугачёвой Михаил Плоткин скончался 1 мая в возрасте 77 лет. Покойный также стоял «у истоков создания таких коллективов, как «Лейся песня», «Весёлые ребята», «Самоцветы» и «Надежда».