Умер продюсер «Крестного отца» Грэй Фредериксон В США умер продюсер «Крестного отца» и «Апокалипсис сегодня» Грэй Фредериксон

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В США умер кинопродюсер Грэй Фредериксон. Ему было 85 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. В последнее время мужчина боролся с онкологическим заболеванием.

Как рассказала изданию вдова продюсера Карен, ее супруг скончался в воскресенье, 20 ноября, в своем доме в штате Оклахома. Причиной смерти стал рак простаты.

Грэй Фредериксон вместе с Фрэнсисом Фордом Копполой участвовал в создани трилогии «Крестный отец», Вторая часть ленты, которая вышла в 1975 году, была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Фредериксон являлся продюсером и других фильмов Копполы: «Апокалипсис сегодня» (1979), «От всего сердца» (1981), «Изгои». Также он принимал участие в создании документального фильма «Сердца тьмы» супруги Копполы Элинор и картины «Девственницы-самоубийцы» дочери режисеера Софии.

Фредериксон родился в 1937 году в Оклахоме. В 1960-х годах начал карьеры в Италии, где работал над вестерном Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой» (1966). В США тесно сотрудничал с Фрэнсисом Фордом Копполой, а также снял ряд независимых фильмов.

Ранее сообщалось, что голливудский актёр Джеймс Каан, который прославился после роли Сантино Корлеоне в культовом фильме «Крестный отец», скончался в возрасте 82 лет. Причина смерти не уточняется. Семья артиста поблагодарила фанатов за искренние соболезнования и проявления любви.