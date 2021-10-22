В США учредили стипендию имени погибшей на съёмках Галины Хатчинс

Американский институт киноискусства утвердил памятную стипендию в честь оператора Галины Хатчинс, которая погибла на съёмках вестерна «Ржавчина» в США. В процессе работы над фильмом актёр Алек Болдуин случайно убил из заряженного по ошибке пистолета кинооператора Галину Хатчинс и ранил режиссёра Джоэла Соусу. Инцидент произошёл 22 октября в Нью-Мексико.

Мы в AFI обещаем, что дух Галины Хатчинс будет жить среди тех, кто хочет реализовать свои мечты в хорошо рассказанных историях. Памятная стипендия была учреждена в честь Галины, — сказано в сообщении, опубликованном на сайте института.

Представители организации добавили, что никакими словами нельзя описать потерю ценного для них человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пистолет, из которого была случайно застрелена оператор, актёру передал ассистент режиссёра. Он считал, что оружие заряжено холостыми патронами, и уверил в этом и Болдуина. Однако в пистолете оказался как минимум один боевой заряд.

Снимавшийся в Голливуде и лично знакомый с Болдуином российский актёр Игорь Жижикин предположил, что к трагедии могла привести невнимательность или усталость тех, кто отвечает за подготовку и проверку оружия, используемого на съёмках.