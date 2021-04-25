В США снимут ремейк «Ещё по одной» с Леонардо Ди Каприо

https://static.news.ru/photo/d2be64ca-a71e-11eb-b5d2-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Ещё по одной» Фото: imdb.com

Компания Леонардо Ди Каприо Appian Way в ходе аукциона купила права на ремейк датского фильма Томаса Винтерберга «Ещё по одной». Предполагается, что в США сценарий напишут специально под голливудского актёра, пишет Deadline.

В настоящее время у фильма нет сценариста и режиссёра. При этом известно, что снять адаптацию картины хотели Джейк Джилленхол и Элизабет Бэнкс. Винтерберг выбрал предложение Ди Каприо, так как захотел увидеть его в роли уязвимого мужчины среднего возраста, переживающего экзистенциальный кризис. В оригинале эту роль сыграл Мадс Миккельсен.

В фильме «Ещё по одной» рассказывается о четырёх учителях, которые начинают ежедневно выпивать определённую дозу алкоголя, чтобы выяснить, как он влияет на их жизни.

Комедийно-драматическая картина «Ещё по одной» Томаса Винтерберга на «Оскаре» была признана лучшим иностранным фильмом. Картина является совместным производством Дании, Нидерландов и Швеции. Лента получила уже 40 наград, в том числе «Сезар», BAFTA, четыре премии Европейской киноакадемии и пять премий «Роберт» Датской киноакадемии.

Ранее стало известно, что во вселенной Гарри Поттера, созданной по книгам британской писательницы Джоан Роулинг, может появиться ещё один фильм. На это намекнул глава WarnerMedia Джейсон Килар на конференции инвесторов.