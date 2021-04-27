В США снимут продолжение «Годзиллы против Конга»

https://static.news.ru/photo/a1c3f420-a7ff-11eb-b3e0-96000091f725_660.jpg Фото: imdb.com

Студия Legendary Pictures тайно начала работать над новым фильмом в рамках своей киновселенной монстров (MonsterVerse), сообщили источники The Hollywood Reporter.

По их словам, рабочим названием продолжения может стать «Сын Конга» (Son of Kong). Также студия приступила к переговорам с режиссёром предыдущего фильма Адамом Вингардом, который принимал активное участие в создании концепции Полой Земли. Legendary Pictures планирует реализовывать её в будущих проектах.

Лента «Годзилла против Конга» собрала в прокате более $386 млн, несмотря на не самые лучшие отзывы критиков. Это даст американской студии дополнительное преимущество на переговорах с японской Toho, которая владеет правами на Годзиллу.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Hulu заказал продолжение ситкома «Как я встретил вашу маму», главную роль в котором исполнит Хилари Дафф. Сезон, состоящий из десяти серий, выйдет под названием «Как я встретила твоего папу».