В США скончался автор «Человека с бульвара Капуцинов»

Советский и российский сценарист, первый президент Гильдии сценаристов СССР, впоследствии Гильдии сценаристов России Эдуард Акопов ушёл из жизни в Лос-Анджелесе (США), сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ, передаёт РИА Новости. Ему было 76 лет. Смерть наступила 31 января в результате инфаркта.

Да, 31 января, в Лос-Анджелесе, — сказали в организации.

Эдуард Акопов родился в Баку 24 июня 1945 года. Известность сценаристу принесли картины «Солдат и слон» (1977), «Сдаётся квартира с ребёнком» (1978), «Воскресный папа» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987) и «Человек с бульвара КапуциноК» (2009).

Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет скончался народный артист России, режиссёр Виктор Мережко. Зрителю он известен по фильму «Полёты во сне и наяву» с Олегом Янковским, за который Мережко в 1987 году получил Государственную премию СССР. Также Мережко написал множество сценариев к фильмам, сериалам, мультфильмам.