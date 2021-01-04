В США скончалась одна из «девушек Джеймса Бонда»

https://static.news.ru/photo/9070a98a-4e62-11eb-9cb5-fa163e074e61_660.jpg Роджер Мур и Таня Робертс в фильме «Вид на убийство» Фото: MGM/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса Таня Робертс, сыгравшая возлюбленную спецагента 007 Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство» (1985 год), скончалась после тяжёлой травмы, которую получила 24 декабря во время прогулки.

65-летняя актриса сильно упала в канун католического Рождества во время прогулки с собаками, она была госпитализирована с тяжёлой травмой и подключена к аппарату искусственного дыхания. 3 января женщины не стало, пишет РИА Новости.

В фильме «Вид на убийство» роль Джеймса Бонда исполнил Роджер Мур, в том числе благодаря роли его девушки Таня Робертс стала секс-символом в 1980-х годах. Также она снималась в таких картинах как «Шина — королева джунглей», «Повелитель зверей», «Почти беременна», а также в телесериале «Ангелы Чарли» 1976-1981 гг.

«Вид на убийство» стал четырнадцатым фильмом в серии о Джеймсе Бонде. Это был последний фильм с Роджером Муром в роли агента 007, в следующем фильме «Искры из глаз» (1987 год) Бонда сыграл Тимоти Далтон, а его девушкой стала Мэриам д’Або.

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