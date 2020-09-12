В США раскритиковали Disney за съёмки «Мулан» в Синьцзяне

В США раскритиковали Disney за сотрудничество с властями Синьцзяна при съёмке фильма «Мулан». Двухпартийная группа сенаторов США призвала гендиректора компании Боба Чапека объяснить своё сотрудничество с органами безопасности и пропаганды Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).

В письме Чапеку сенатор США Марко Рубио вместе с коллегами отметили, что в титрах после фильма есть благодарности местным властям Синьцзяна. По их мнению, съёмочная команда сотрудничала с властями автономного района, несмотря на то что те якобы совершали преступления или скрывали их. Также сенаторы потребовали разъяснений по вопросу использования «местной рабочей силы во время съёмок в СУАР», пишет РИА Новости.

Гуманитарные организации и страны Запада критикуют власти КНР за действия в отношении мусульманского населения Синьцзяна. КНР отрицает обвинения США в притеснении уйгуров. Китайские власти считают, что в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с террористическим исламистским подпольем. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в исправительных лагерях СУАР якобы могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров.

Ранее активисты в Азии призвали бойкотировать киноадаптацию диснеевского мультфильма «Мулан» из-за того, что исполнительница главной роли Лю Ифей выразила поддержку полиции Гонконга во время беспорядков 2019 года. Тогда в разгар беспорядков в Гонконге живущая в США уроженка Китая актриса Лю Ифей написала в Twitter, что выражает поддержку гонконгской полиции. Позже в интервью The Hollywood Reporter она пояснила, что «не является экспертом» и что «ситуация в Гонконге неоднозначна», писал NEWS.ru.