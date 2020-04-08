В США полиция объявила комендантский час сиреной из триллера «Судная ночь»

Полиция города Аркадия штата Луизиана использовала сирену из триллера «Судная ночь» 2013 года, чтобы объявить комендантский час, введённый из-за пандемии коронавируса.
Полиция после 12 часов ночи следит за соблюдением карантина, патрулируя улицы города,
События «Судной ночи» разворачиваются в мире будущего, где каждую ночь после звука сирены начинаются массовая резня и грабежи, которые продолжаются вплоть до рассвета.
Как писал NEWS.ru, американский музыкант Кинон Джексон, известный как рэпер YG, поддержал конспирологическую теорию о том, что самоизоляция во время пандемии коронавируса была введена для установки вышек мобильной связи стандарта 5G.
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