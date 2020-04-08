В США полиция объявила комендантский час сиреной из триллера «Судная ночь»

https://static.news.ru/photo/0a92f0c0-7974-11ea-b012-fa163e074e61_660.jpg кадр из фильма «Судная ночь» Фото: kinopoisk.ru

Полиция города Аркадия штата Луизиана использовала сирену из триллера «Судная ночь» 2013 года, чтобы объявить комендантский час, введённый из-за пандемии коронавируса.

Полиция после 12 часов ночи следит за соблюдением карантина, патрулируя улицы города, сообщает Deadline. Сотрудники правоохранительных органов позже признались, что не знали о связи звука с известным фильмом.

События «Судной ночи» разворачиваются в мире будущего, где каждую ночь после звука сирены начинаются массовая резня и грабежи, которые продолжаются вплоть до рассвета.

Как писал NEWS.ru, американский музыкант Кинон Джексон, известный как рэпер YG, поддержал конспирологическую теорию о том, что самоизоляция во время пандемии коронавируса была введена для установки вышек мобильной связи стандарта 5G.