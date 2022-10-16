В США фанаты «Гарри Поттера» почтили память Колтрейна, сыгравшего Хагрида В США фанаты «Гарри Поттера» подняли палочки вверх в память о Робби Колтрейне, сыгравшем Хагрида

Фото: Ian Gavan/ZUMAPRESS.com

Робби Колтрейн

В США посетители парка развлечений Universal Orlando подняли «волшебные палочки» в память о шотландском актере Робби Колтрейне, который сыграл роль Хагрида в серии фильмов «Гарри Поттер». Видео с толпой фанатов в тематическом парке, посвященном «поттериане», опубликовали в Twitter. Ранее агент Колтрейна сообщил о смерти актера. Ему было 72 года.

Мы поднимаем палочки и отдаем дань уважения этому невероятно талантливому актеру, который подарил нам столько тепла и смеха в роли любимого Рубеуса Хагрида. Вы навсегда останетесь в наших сердцах. Увидимся на следующем уроке, — говорится в сообщении парка.

14 октября стало известно о смерти Колтрейна. По словам его агента, актер скончался в больнице недалеко от своего дома в Ларберте, Шотландия. Колтрейн болел последние два года.

Известность к Колтрейну пришла благодаря образу доктора Эдварда Фитца Фицджеральда в сериале Джимми Макговерна «Метод Крекера». Детектив продержался 25 эпизодов и выходил с 1993 по 1996 годы.

В середине 90-х Колтрейн снялся сразу в двух частях «бондианы» — в фильмах «Золотой глаз» (1995) и «И целого мира мало» (1999). С 2001 года он исполнял роль Рубеуса Хагрида в серии фильмов «Гарри Поттер» — последний раз на экранах он появился в реюнионе «Возвращение в Хогвартс» 2022 года.