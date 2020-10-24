В «Союзмультфильме» утвердили финальный образ Зайца из нового «Ну, погоди!»

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В кинокомпании «Союзмультфильм» поделились тем, как будет выглядеть окончательная версия Зайца из перезапуска мультфильма «Ну, погоди!».

Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа, — важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз, — передаёт РИА Новости слова генерального продюсера студии Юлии Осетинской.

Озвучивать персонажа будет российский телеведущий Дмитрий Хрусталёв.

Директор киностудии Борис Машковцев в свою очередь заметил, что визуально персонаж Заяц получился «очень мягким и округлым» в противовес волку, который больше состоит из ломаных линий.

Это очень милый персонаж, но не без присущих ему «хитринки» и находчивости, — сказал Машковцев.

Работа над новыми сериями мультфильма «Ну, погоди!» началась в 2020 году, он будет снят с использованием технологи 3D, в нём появятся новые персонажи. Создатели не позиционируют эти выпуски как продолжение классического мультфильма. Всего запланировано выпустить 52 новые серии «Ну, погоди!».

Ранее NEWS.ru рассказывал, что роль Волка в мультфильме досталась российскому актёру и участнику телепроекта Comedy Club Гарику Харламову.

В то же время один из создателей классического «Ну, погоди!» Феликс Кандель предложил «Союзмультфильму» создать своих персонажей и «играть с ними» сколько угодно. Современный мультсериал по мотивам легендарного мультфильма он назвал чудовищным.