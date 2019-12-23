Кинокомпания Disney вырезала из фильма «Звёздные войны. Скайуокер. Восход» американского режиссёра Джей Джея Абрамса сцену с первым в истории киносаги однополым поцелуем.
Однополые браки не признаются в стране, а однополые половые отношения запрещены, хотя закон и не применяется активно,
Несмотря на вырезанную сцену, фильму не присвоили расширенный возрастной рейтинг, и картина по-прежнему не рекомендуется к просмотру детям, младше 13 лет.
Disney не стала давать комментарии BBC по поводу случившегося.
Как писал NEWS.ru, фильм «Звёздные войны. Скайуокер. Восход» возглавил российский прокат в выходные. За период с 19 по 22 декабря девятый эпизод киносаги собрал 395 млн рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен