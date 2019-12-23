https://static.news.ru/photo/94e42c0c-2655-11ea-a98c-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Звёздные войны. Скайуокер. Восход» Фото: Walt Disney Pictures

Кинокомпания Disney вырезала из фильма «Звёздные войны. Скайуокер. Восход» американского режиссёра Джей Джея Абрамса сцену с первым в истории киносаги однополым поцелуем.

Однополые браки не признаются в стране, а однополые половые отношения запрещены, хотя закон и не применяется активно, сообщает BBC.

Несмотря на вырезанную сцену, фильму не присвоили расширенный возрастной рейтинг, и картина по-прежнему не рекомендуется к просмотру детям, младше 13 лет.

Disney не стала давать комментарии BBC по поводу случившегося.

Как писал NEWS.ru, фильм «Звёздные войны. Скайуокер. Восход» возглавил российский прокат в выходные. За период с 19 по 22 декабря девятый эпизод киносаги собрал 395 млн рублей.