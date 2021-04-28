В «Шреке» нашли недетскую сцену

https://static.news.ru/photo/91280fe4-a80d-11eb-aebf-96000091f725_660.jpg Фото: imdb.com

Одна из поклонниц мультфильма «Шрек» нашла в нём пикантную сцену, не предназначенную для детских глаз. Свою находку она опубликовала в TikTok.

Момент длится всего несколько секунд, поэтому его сложно заметить при первом просмотре. На кадрах обнажённый лорд Фаркуад увидел принцессу Фиону, которую ему показало волшебное зеркало. Он страстно вздохнул, заглянул под одеяло и резко натянул его наверх, смутившись своей реакции на красавицу.

Интернет-пользователей удивила эта сцена. По признанию многих, после этого их жизнь «никогда не будет прежней».

Последний 1% моей невинности был утерян только что, — написал один из комментаторов.

Другой отметил, что в детстве думал, что лорд просто пролил напиток на одеяло.

Ранее 25 лент добавили в американский Национальный реестр фильмов, имеющих культурное, историческое или эстетическое значение. В перечень попал мультфильм 2001 года про зелёного огра «Шрек».