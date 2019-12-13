https://static.news.ru/photo/873a2efa-1d9d-11ea-8b4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Central Partnership/youtube.com

Российская кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер фильма «Стрельцов» режиссёра Ильи Учителя.

Картина рассказывает о жизни футболиста Эдуарда Стрельцова, олимпийского чемпиона и обладателя Кубка СССР. В 1958 году спортсмена отправили в тюрьму по ложному обвинению в изнасиловании.

Роль футболиста исполнил актёр Алексей Петров. Автором сценария выступил Константин Челидзе.

Премьера фильма запланирована на 16 апреля 2020 года.

Как писал NEWS.ru, компания Sony Pictures опубликовала финальный трейлер фильма «Вторжение» российского режиссёра Фёдора Бондарчука. Главные роли в киноленте исполнили Ирина Старшенбаум, Александр Петров и Риналь Мухаметов.