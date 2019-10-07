https://static.news.ru/photo/29af20ac-e912-11e9-a41b-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Толмацкий Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Режиссёр Роман Супер опубликовал трейлер документального фильма о жизни и творчестве рэпера Децла.

По словам автора, идея картины «С закрытыми глазами» появилась, когда стало известно о смерти артиста во время гастролей.

Зрителям представят историю о детстве рэпера, его стремительном успехе и резком спаде популярности, а также о семейной жизни Децла.

Роман Супер говорит о картине как о честной биографии Кирилла Толмацкого, которая была снята на пожертвования поклонников артиста. Такой способ финансирования был выбран, чтобы не зависеть ни от чьего мнения.

Это ровно тот стиль работы, который проповедовал артист Децл все последние годы жизни, — подчеркнул режиссёр.

Ранее News.ru писал, что премьера фильма о Кирилле Толмацком состоится 7 ноября. Фильм будет показан в онлайн-кинотеатре, название которого станет известно несколько позднее. Демонстрация будет бесплатной.