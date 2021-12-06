В Сети появился тизер специальной серии «Гарри Поттера»

Стриминговый сервис HBO опубликовал тизер спецпроекта «20-летняя годовщина „Гарри Поттера“: Возвращение в Хогвардс» (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts). Премьера состоится 1 января 2022 года. В специальном выпуске примут участие Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие актёры.

В видео Мэтью Льюис (Невилл Долгопупс), Робби Колтрейн (Хагрид) и Марк Уильямс (Артур Уизли) получают письма из Хогвардса и отправляются на знаменитую платформу, откуда следуют поезда в школу волшебников. Также в тизере анонсировано появление других актёров франшизы. В спецвыпуске приняли участие Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Хелена Бонем Картер, Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдман, а также другие исполнители ролей.

Специальная серия, посвящённая 20-летию первого фильма о юном волшебнике «Гарри Поттер и философский камень», построена на интервью и беседах с актёрами. Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в создании сценария не участвовала из-за обвинений в трансфобии и расизме.

Ранее исполнитель главной роли в фильмах о Гарри Поттере, британский актёр Дэниэл Рэдклифф ответил на вопрос о возможном возвращении к роли волшебника в продолжении франшизы. По словам Рэдклиффа, с ним никогда не связывались по поводу участия в новых проектах по вселенной Гарри Поттера.