В Сети появился первый трейлер сказки «Буратино»

Фото: Кинокомпания «Водород»

Скриншот из сказки «Буратино»

В Сети появился первый трейлер сказки «Буратино». Масштабная всероссийская премьера состоялась на «Кинопоиске». Ролик был представлен такими кинокомпаниями, как «Водород» и Art Pictures Studio, «Национальной Медиа Группой», дистрибьютором «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино.

Стоит отметить, что картина снята по мотивам книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». В главных ролях снялись: Федор Бондарчук (Карабас), Светлана Немоляева (Тортилла), Александр Петров (Базилио), Виктория Исакова (Алиса), Александр Яценко (папа Карло), Рузиль Минекаев (Арлекин), Марк Эйдельштейн (Артемон), Лев Зулькарнаев (Дуремар), Анастасия Талызина (Мальвина) и Степан Белозеров (Пьеро). В широкий кинопрокат сказка об умном, веселом и деревянном мальчике выйдет 1 января следующего года, спустя 50 лет после премьеры телефильма «Приключения Буратино».

Ранее народная артистка России Светлана Дружинина заявила, что черно-белый советский фильм «Летят журавли» ни в коем случае нельзя переснимать. Известная по роли Анфисы в фильме «Девчата» актриса объяснила, что то же касается и ремейка кинокартины «Баллада о солдате».