В Сети появились кадры со съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих»

В Сети появились кадры со съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих», видео опубликовал портал TMZ. На кадрах видно, как актер Хоакин Феникс, исполняющий главную роль, бежит по улицам Лос-Анджелеса от двух мужчин, один из которых одет в красный костюм Джокера.

Вы видите здесь Хоакина (в роли Артура Флека) в деловом костюме, без макияжа, и пару головорезов, идущих за ним, когда они вплетаются в движение и выходят из него. Один из парней на его хвосте на самом деле одет в костюм Джокера из первого фильма, — говорится в сообщении.

Летом режиссер фильма «Джокер» Тодд Филлипс опубликовал в соцсетях фото с готовым сценарием продолжения «Джокера». На выложенном снимке Феникс читает сценарий сиквела. Позднее сообщалось, что кинокомпания Warner Bros. выпустит в прокат продолжение психологического триллера «Джокер» 4 октября 2024 года.

Первая часть фильма «Джокер» вышла на экраны в 2019 году. Картина представила очередную версию версию происхождения главного антагониста Бэтмена в комиксах DC Comics. Фильм получил несколько премий «Оскар», в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший адаптированный сценарий». Хоакин Феникс стал лауреатом премии в номинации «Лучшая мужская роль».