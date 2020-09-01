В США призвали заменить монументы конфедератам на памятник Боузману

https://static.news.ru/photo/106ebe64-ec30-11ea-8b77-fa163e074e61_660.jpg Чедвик Боузман Фото: Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На сайте Change.org опубликовали петицию, в которой предлагается возвести памятник американскому актёру Чедвику Боузману. 29 августа стало известно о смерти артиста.

В публикации требуют поставить статую в честь Боузмана взамен монумента американским конфедератам. С инициативой выступили жители родного города Андерсон штата Южная Каролина, откуда родом сам актёр.

В связи с ранней кончиной Чедвика Боузмана важно, чтобы мы почитали настоящую местную легенду, увековечив его в камне перед зданием суда, — говорится письме.

На момент написания заметки петиция собрала почти 13 тысяч подписей из 15 тысяч требуемых.

Актёр скончался у себя дома, в кругу семьи. Ему было 43 года. Последние четыре года он боролся с раком.

В США начался массовый снос памятников начался в на фоне протестов, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.

В июле пострадал памятник Колумбу от рук американцев в Сент-Луисе штата Миссури на волне протестов. Монумент простоял 140 лет как символ вклада иммигрантов в развитие региона, писал NEWS.ru.