В российский прокат выйдет «Психо» Хичкока

Фото: Кадр из фильма «Психо»/kinopoisk.ru

Стриминговый сервис Netflix объявил о том, что направит $5 млн на поддержку темнокожих творческих работников, молодёжи и бизнеса. Среди организаций, которые получат финансирование — Ghetto Film School, Black Public Media и Colin Kaepernick’s Know Your Rights Camp.

Представители платформы заявили, что после этого взноса, организации и бизнесы, которые возглавляют темнокожие, и дальше будут получать от них поддержку, передаёт Variety. Борьба с расизмом и несправедливостью осмысленными способами означает...