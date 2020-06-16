В российский прокат выйдет «Психо» Хичкока

Компания «Иноекино» планирует выпустить в российский прокат фильм «Психо» британского и американского режиссёра Альфреда Хичкока. Картина впервые вышла в 1960 году.
Все сеансы будут идти на английском языке с русскими субтитрами. Компания надеется, что к моменту выпуска ленты 20 августа откроются кинотеатры, и люди пойдут в кино.
Сегодня у хрестоматийного триллера большой юбилей: ровно 60 лет назад он шокировал своих первых зрителей на премьерном показе в Нью-Йорке, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, выпуск четвёртой части фильма «Матрица» режиссёра Ланы Вачовски на большие экраны перенесён на два года. Премьеру пришлось отложить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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