В России заявили о катастрофическом положении кинотеатров Кинотеатры попросили принять закон о принудительном лицензировании иностранных фильмов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские кинотеатры находятся в катастрофическом положении из-за низкой посещаемости, рассказал в интервью НСН член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. По его словам, ситуацию могли бы исправить крупные российские фильмы, но продюсеры не поставили ни одной масштабной картины на лето, без голливудских фильмов кинозалы теряют аудиторию, а закон о принудительном лицензировании кино из «недружественных» стран так и не был принят.

У кинопроката сейчас все в катастрофическом состоянии находятся. Кинотеатры проживают лето 2023 года так же тяжело, как было в 2022 году. Закон до сих пор не принят, поэтому зарубежного контента, который хочет смотреть зритель, крайне мало. Летом нет ни одной крупной российской картины, которая могла бы собрать пусть полмиллиарда рублей и адекватное количество зрителей. <...> Мы теряем аудиторию, которая понимает, что в кинотеатрах смотреть нечего, — признал эксперт.

Он подчеркнул, что для нормального функционирования индустрии кинопроката ежемесячно должен выходить хотя бы один фильм с потенциальными сборами в 1 млрд рублей и еще один-два — со сборами в полмиллиарда.

В августе 2022 года депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов выступил с предложением о принудительном лицензировании в России иностранных объектов авторского и смежного права. Согласно проекту, решение о выдаче лицензии на контент без согласия правообладателя должен принимать суд. Однако до чтений законопроект так и не дошел. Позднее руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко заявил, что принудительное лицензирование контента позволит кинотеатрам получать лишь несколько блокбастеров в год, содержание которых сомнительно «с идеологической точки зрения».

Между тем, кинокритик Роман Григорьев рассказал, что успех фильма «Барби» в кинопрокате на территории стран СНГ объясняется тремя факторами: неожиданный сюжет, голливудские кинозвезды и сарафанное радио. По его словам, Голливуд предложил зрителям уникальный продукт, оживив любимую игрушку детства.