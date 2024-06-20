В России выйдут сразу две экранизации «Войны и мира»: что о них известно

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Сергей Урсуляк

Телеканал «Россия» и режиссер Сарик Андреасян сообщили о работе над съемками экранизаций романа Льва Толстого «Война и мир». Что известно об этих проектах, когда могут состояться премьеры?

Что известно об экранизациях «Войны и мира» в России

20 июня пресс-служба телеканала «Россия» сообщила, что режиссер Сергей Урсуляк снимет многосерийный фильм «Война и мир» по роману-эпопее писателя Льва Толстого. Производством грядущей ленты занимается кинокомпания «Москино».

«„Россия“ совместно с онлайн-кинотеатрами START и „Кинопоиск“ приступают к работе над многосерийным фильмом „Война и мир“ по всемирно известному роману Льва Николаевича Толстого. Производством занимается кинокомпания „Москино“. Режиссером картины станет Сергей Урсуляк», — заявили РИА Новости на телеканале.

Другие подробности проекта — даты начала съемок и выхода в прокат, имена исполнителей главных ролей — пока не озвучиваются.

В этот же день о грядущих съемках экранизации «Войны и мира» объявил режиссер Сарик Андреасян. По его словам, это будет «большое кино».

«Книга, изменившая мир! Что должен снимать режиссер после успеха „Онегина“? Конечно, „Войну и мир“! Большое кино, соответствующее великой книге! Приступаем в следующем году! Пожелайте нам удачи!» — написал Андреасян в своем Telegram-канале.

Иных подробностей режиссер не озвучил. Как и в ситуации с грядущим фильмом от «Москино», сейчас неизвестно, кто может исполнить главные роли и когда состоится премьерный показ.

Что известно об Урсуляке и Андреасяне

Сергей Урсуляк — российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. На его счету сериалы «Жизнь и судьба» по роману-эпопее Василия Гроссмана, «Тихий Дон» по одноименному произведению Михаила Шолохова, «Ненастье» по роману Алексея Иванова, «Ликвидация» и полнометражные драмы «Праведник» и «Долгое прощание».

Он является лауреатом Государственной премии России (2016 год), двух премий кинофестиваля «Кинотавр» (1993, 1996), двух премий «Ника» (2008, 2013), пяти кинопремий «Золотой орел» (2009, 2011, 2017, 2019, 2023).

Сарик Андреасян — российско-армянский актер кино и КВН, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Снял сериал «Чикатило», «Жизнь по вызову», фильмы «Защитники», «Непрощенный», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Онегин» и ряд других проектов. В настоящее время Андреасян задействован в работе над съемками полнометражного фильма «Простоквашино», режиссером которого он является.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сарик Андреасян

«Мы хотим отдать дань уважения, во-первых, произведениям Эдуарда Успенского, во-вторых — оригинальному мультфильму. Я в детстве, как и все, обожал мультфильмы про Простоквашино, поэтому прекрасно понимаю всю ответственность. Важно сделать этот проект, который уже является нашим культурным кодом, на очень высоком уровне. И я хочу заверить зрителей, что все будет сделано в лучших традициях мирового качества», — рассказал Андреасян о грядущем проекте.

Какие есть фильмы «Война и мир»

Сейчас насчитывается несколько экранизаций романа «Война и мир», причем как советских, так и зарубежных проектов. В 1956 году американский режиссер Кинг Видор снял фильм с Одри Хепберн, которая сыграла Наташу Ростову.

В 1965–1967 годах на экраны вышел четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука. Главные роли исполнили Бондарчук, Людмила Савельева, Вячеслав Тихонов, Ирина Скобцева, Анастасия Вертинская и Олег Табаков. Картина получила главный приз Московского международного кинофестиваля (1965) и «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке (1969).

В 1972 году канал BBC выпустил свою версию романа Толстого. Роль Пьера Безухова в 20-серийном фильме исполнил Энтони Хопкинс, который получил за нее премию BAFTA. Его коллегами по проекту стали Алан Доби, Мораг Худ и Гарри Лок.

В 2007 году вышла экранизация Роберта Дорнхельма, над ней работали специалисты из России, Франции, Германии, Италии и Польши. Главные роли в нем исполнили Клеманс Поэзи, Игорь Костолевский, Владимир Ильин и Дмитрий Исаев.

В 2016 году британский режиссер Том Харпер представил шестисерийный фильм по роману писателя. Основных персонажей изобразили Пол Дано, Лили Джеймс и Джеймс Нортон.

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