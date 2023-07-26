В России впервые покажут документальный фильм об истории Херсонеса В России впервые покажут документальный фильм об истории Херсонеса «Родина моей Родины»

Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

28 июля в России при поддержке Патриаршего совета по культуре и Фонда «Моя история» пройдет премьера нового документального фильма о Херсонесе Таврическом «Родина моей Родины». Первый показ состоится в обновленном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» и в исторических парках «Россия — Моя история» по всей стране. Также премьеру покажут практически все телеканалы Крыма. Директор фонда Иван Есин отметил, что картина была создана по благословению митрополита Тихона (Шевкунова).

Фильм «Родина моей Родины» создан по благословению митрополита Тихона. <...> Уверен, он займет особое место в медиатеке наших проектов, посвященных Херсонесу Таврическому, а художественные изделия, обнаруженные в ходе раскопок, станут памятниками культуры мирового значения, которые войдут в золотую кладовую будущего историко-археологического парка «Херсонес Таврический», — заметил Есин.

Этот фильм станет первым об истории Херсонеса. Для создания картины использовали 3D-реконструкцию древней архитектуры и быта. Кроме того, ученые мирового уровня провели экспертизы для создания более точной анимации. К проекту привлекли большое количество профессионалов: историков, реконструкторов, писателей, композиторов, костюмеров, музыкантов и поисковиков. В основу картины легли тысячи документальных свидетельств и научных разработок. В фильме также покажут новые археологические находки, обнаруженные в рамках последних масштабных раскопок. Найденные ценности попадут в экспозиционные фонды только после научной и инвентарной обработки и реставраций. Ожидается, что в день премьеры фильм посмотрят более пяти миллионов зрителей.

В Москве ранее открылась бесплатная выставка «Русский Азов», рассказывающая о ключевых вехах истории этого южного российского региона. Экспозиция, созданная в гибридном мультимедийно-стендовом формате, располагается у входа в Останкинский парк.