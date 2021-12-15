В России стартует прокат новой серии франшизы «Матрица»

В среду в «КАРО 11 Октябрь» прошел пресс-показ долгожданной премьеры новой серии франшизы «Матрица: Воскрешение». Фильм снят Ланой Вачовски с неизменными Кианой Ривзом и Кэрри-Энн Мосс в главных ролях. Официальная премьера стартует в России 16 декабря, в США — 22 декабря. Сюжет фильма до премьеры не раскрывается, однако стоит напомнить, что последняя серия «Матрица: Революция» закончилась гибелью всех главных героев — Нео, Тринити и агента Смита, чем и обусловлено название нового фильма.
Российский актёр театра и кино Сергей Бурунов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская телеведущая Алёна Водонаева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Матрица: Воскрешение» в киноцентре «Октябрь» в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская актриса кино, телевидения и КВН Елена Борщёва
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ирина Хакамада
Сергей Булкин/NEWS.ru
Диджей Грув (Евгений Рудин)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский певец Влад Соколовский
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская актриса театра и кино Ирина Горбачева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса театра и кино Екатерина Кузнецова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская актриса театра и кино Катерина Ковальчук
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский продюсер Ольга Леснова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский актёр кино, телевидения и дубляжа Никита Пресняков
Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Кирилл Колесников
Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Андрей Глазунов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Катерина Ковальчук и Гарик Харламов
Сергей Булкин/NEWS.ru