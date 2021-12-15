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В России стартует прокат новой серии франшизы «Матрица»
Кино

В России стартует прокат новой серии франшизы «Матрица»

В России стартует прокат новой серии франшизы «Матрица»
17:57, 15 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В среду в «КАРО 11 Октябрь» прошел пресс-показ долгожданной премьеры новой серии франшизы «Матрица: Воскрешение». Фильм снят Ланой Вачовски с неизменными Кианой Ривзом и Кэрри-Энн Мосс в главных ролях. Официальная премьера стартует в России 16 декабря, в США — 22 декабря. Сюжет фильма до премьеры не раскрывается, однако стоит напомнить, что последняя серия «Матрица: Революция» закончилась гибелью всех главных героев — Нео, Тринити и агента Смита, чем и обусловлено название нового фильма.

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