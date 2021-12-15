В России стартует прокат новой серии франшизы «Матрица»

В четверг, 2 декабря, в России начинается официальный прокат фильма «Лётчик» режиссера Рената Давлетьярова. Сюжет картины основан на знаменитой истории летчика Алексея Маресьева, который в годы Великой Отечественной войны был сбит над лесом, но смог выжить при падении и с обмороженными ногами ползком по снегу в лесу добрался до партизан, которые доставили его в госпиталь.

Главные роли в фильме исполняют Пётр Федоров и Анна Пескова.