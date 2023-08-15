В России снимут продолжение советского мультфильма про мамонтенка Экс-студия Бекмамбетова снимет сиквел «Мамы для мамонтенка»

Фото: ТО «Экран»

Кадр из мультфильма «Мама для мамонтенка»

Основанная Тимуром Бекмамбетовым российская киностудия Bazelevs снимет продолжение популярного советского мультфильма «Мама для мамонтенка», сообщает РБК. Кинематографисты рассчитывают привлечь в проект софинансирование Фонда кино на сумму в 385 млн рублей. Хронометраж новой картины составит приблизительно 90 минут.

Сиквел получил название «Возвращение мамонтенка». Это будет полнометражный 3D-мультфильм в жанре семейной приключенческой комедии. Общий бюджет проекта — 550 млн рублей. Проект будет полностью выполнен на игровом движке Unreal Engine 5.2, который использовали при съемках последних частей «Звездных войн», сериала «Мандалорец» и кинокомиксов по Marvel.

Движок дает больше свободы художникам и больше возможностей в техническом плане, — объяснил режиссер мультфильма Антон Верещагин.

Он известен по проекту «Джинглики», права на который купили Netflix, Amazon Prime и Apple TV. По данным издания, данные технологии уже применялись студией во время съемок фильма «Девятаев», однако в анимации они еще не использовалась.

Главным героем новой истории станет сын персонажа из оригинальной картины. Он продолжит поиски «настоящей» мамы для своего отца, для чего отправится из Африки на север.

О продаже Тимуром Бекмамбетовым киностудию Bazelevs в России стало известно в декабре прошлого года. Ее новыми владельцами стали генеральный продюсер Лала Рустамова и коммерческий директор Тимур Асадов.

У Бекмамбетова остался американский продакшен, который продолжает работу в Лос-Анджелесе.