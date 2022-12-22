В России снимут адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Okko: в России приобрели права на адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

Фото: FOX

В России приобрели права на адаптацию популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь», сообщила в беседе с ТАСС пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Проект будет реализовываться при участии компании «Медиаслово» и холдинга «Газпром-медиа».

Возможность реализации проекта - результат длительных переговоров с турецкими правообладателями, компанией Madds. Благодаря поддержке «Газпром-медиа» и онлайн-кинотеатра Okko соглашение стало возможным, — рассказали в Okko со ссылкой на слова генпродюсера «Медиаслова» Данилы Шарапова.

По его словам, местом действия сериала станет Москва. В сюжет будет внесено множество изменений, при этом общее обаяние драматургии проекта сохранится, заверил Шарапов.

Сериал будет выходить на телеканале ТНТ, а также на стриминговых платформах Okko и Premier. Точная дата выхода не называется.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу «Монастырь». В ведомстве свое решение объяснили тем, что нарушен подпункт «Ж» пункта 18 правил выдачи, то есть оскорбление религиозных чувств верующих. В РПЦ, в свою очередь, отметили, что сюжет сериала дает «искаженное представление о монашеской жизни» и «формирует неверное представление о русском православии».