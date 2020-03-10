https://static.news.ru/photo/561e61b4-62ea-11ea-8385-fa163e074e61_660.jpg Фото: MoscowIrishFilmFestival/facebook.com

Самый масштабный ирландский кинофестиваль пройдёт в России в рамках мероприятия Irish Week. Показы фильмов состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Смотры будут проходить с 1 по 22 марта. Фестиваль ирландского кино состоится в России в 13-й раз, сообщается на сайте Irish Week.

В Москве пройдут показы самых интересных новинок кино из Ирландии, а также встречи с приглашёнными гостями — режиссёрами и актёрами — во время специальных Q&A сразу после показов фильмов, — передают организаторы.

В программе участвуют лента про религиозный культ «Приди ко мне» от лауреата Берлинале Малгожаты Шумовски, комедийный фильм ужасов «Грэбберсы», вестерн «Вечно молодой» с Джоном Кьюсаком и Эмилем Хиршем. Также зрители увидят режиссёрские дебюты известных актёров Джека Рейнора и Брендана Глисона.