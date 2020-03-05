Чёрно-белая версия фильма «Паразиты» выйдет в России в ограниченный прокат. Он пройдёт с 8 по 16 марта.
6 и 7 марта жителей Санкт-Петербурга и Москвы
По мнению режиссёра, чёрно-белая версия фильма напоминает старую притчу. Контраст между богатыми и бедными заметно усилился, текстуры проявились с новой силой, а форсированное напряжение переживается совсем не так, как при просмотре фильма в цвете, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, американский актёр Марк Руффало подтвердил информацию о том, что может принять участие в сериале, созданном на основе фильма «Паразиты». В настоящее время он ведёт переговоры.
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