https://static.news.ru/photo/a8c54094-5ef9-11ea-af19-fa163e074e61_660.jpg Кадр из ч/б версии фильма «Паразиты» Фото: avrora.spb.ru

Чёрно-белая версия фильма «Паразиты» выйдет в России в ограниченный прокат. Он пройдёт с 8 по 16 марта.

6 и 7 марта жителей Санкт-Петербурга и Москвы ждут специальные показы картины южнокорейского кинематографиста Пон Джун Хо, о чём сообщается на сайте сети «КАРО Фильм» и на сайте петербургского кинотеатра «Аврора».

По мнению режиссёра, чёрно-белая версия фильма напоминает старую притчу. Контраст между богатыми и бедными заметно усилился, текстуры проявились с новой силой, а форсированное напряжение переживается совсем не так, как при просмотре фильма в цвете, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Марк Руффало подтвердил информацию о том, что может принять участие в сериале, созданном на основе фильма «Паразиты». В настоящее время он ведёт переговоры.