В России отменили показ «кинопродуктов» с голливудскими фильмами «Синем Парк» и «Формула Кино» отменили показ «кинопродуктов» с зарубежными фильмами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» приняла решение отменить показ «кинопродуктов», в рамках которого зрителям обещали показывать голливудские фильмы вместе с отечественными, сообщил глава киносети Алексей Васясин в беседе с «Интерфаксом». По его словам, это бы нарушило права правообладателей картин.

Сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» объявляет о прекращении проведения ранее объявленной акции «кинопродукт», в рамках которой зрителям предлагалось бесплатное предсеансовое обслуживание, включающее в себя российский фильм и «зарубежные видеоматериалы», — рассказал Васясин.

Он добавил, что совет директоров компании принял решение отказаться от данной инициативы, поскольку это бы нарушило права правообладателей картин. Несмотря на это, Васясин отметил, что смог привлечь внимание общественности к проблемам отечественной киноиндустрии, и этот случай может поспособствовать разработке плана по выходу из кризиса.

Ранее сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» анонсировала показ голливудских фильмов вкупе с российскими. Данный проект был назван «кинопродуктом». Отмечалось, что при посещении кинотеатров зрители увидят два фильма один за другим по единому билету. Одним из первых кинопродуктов должна была стать коллаборация фильмов «Кощей. Начало» и «Миньоны: Грювитация».