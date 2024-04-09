В России хотят запретить фильм с Ургантом? При чем здесь Сокуров и СВО

Фото: Пример интонации

Кадр из тизера к фильму Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал»

На днях состоялась закрытая премьера фильма «Во сне ты горько плакал», в котором шоумен Иван Ургант сыграл главную роль. После этого в Сети распространились слухи о возможном возвращении юмориста на Первый канал. Так ли это, кто против появления Урганта на ТВ?

Почему фильм с Ургантом хотят запретить

В начале марта в Москве в закрытом формате прошел показ фильма Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал» по мотивам рассказа Юрия Казакова. Главную роль в картине сыграл Ургант. Первые зрители положительно отзывались о работе Солодникова.

Продюсером фильма выступил режиссер Александр Сокуров. Солодников вместе с супругой журналисткой Екатериной Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) живут в Латвии, где у них есть вид на жительство. Несмотря на это, режиссер продолжает снимать фильмы для российской аудитории.

Telegram-канал «НеМалахов» полагает, что выход картины «Во сне ты горько плакал» стал переломным в судьбе Урганта. Инсайдеры считают, что теперь юмориста будут постепенно возвращать на отечественное телевидение.

Телеведущий Михаил Ширвиндт недавно рассказал, что Ургант уже сейчас занимается продюсированием некоторых проектов. Над чем именно работает юморист, он не уточнил, однако отметил, что деятельность артиста «не очень на виду».

«Он живет в России, делает какие-то проекты, которые не очень на виду. Он их как продюсер делает. <...> Надеюсь, когда-нибудь все вернется на круги своя», — сказал Ширвиндт в интервью для YouTube-канала Sheinkin40.

Фото: Пример интонации Кадр из тизера к фильму Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал»

Почему Урганта могут вернуть на Первый канал

Телекритик Александр Горбунов считает, что возвращение шоумена может состояться уже осенью. По словам эксперта, Ургант является профессионалом, в котором нуждается Первый канал.

«Иван, что очень важно, сохраняет верность Первому каналу. Он не ведет никакое шоу на YouTube, никакие проекты на сторонних платформах, ждет, когда режим паузы будет исправлен на режим „плей“ и все закрутится, как и прежде», — сказал Горбунов в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что возвращение Урганта обусловлено и тенденциями, существующими в обществе. По словам Горбунова, процесс прощения артистов, которые негативно высказались об СВО, набирает обороты.

«Процесс прощения людей, которые высказались как-то не так об СВО, набирает обороты. Как показывает практика, тех людей, которые не уехали в другую страну и не поливают грязью Россию, находясь за границей, могут простить и вернуть в эфир. Многих звезд „голой“ вечеринки уже вернули», — сказал Голубев.

Телекритик рассказал, что студия, в которой раньше снимали шоу «Вечерний Ургант», разобрана, в ней разместили шоу «Мечталлион» с Дмитрием Хрусталевым, но, по словам Горбунова, это не станет проблемой: новую студию соберут быстро, это нормальный на телевидении процесс. Эксперт также добавил, что возрожденное ток-шоу может немного поменять формат.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант

Кто против возвращения Урганта

Некоторые российские зрители негативно настроены на возвращение ведущего. Российская публика не может простить Урганту его высказывания против спецоперации на Украине и отъезд в Израиль. Тем не менее Ургант подчеркивал, что не уезжал из России.

«В Израиле нет работы?» — задалась вопросом одна из комментаторов.

Пользовательница соцсети Наталья Романова предположила, что Ургант уже давно мог бы вернуться на телевидение, но «фунты стерлинги» не пускают.

«У него (Урганта. — NEWS.ru) была позиция, вот пусть ее и придерживается. Куда он опять нос в Россию просовывает со своим кино? Пусть отдыхает на заработанные деньги!» — написала зрительница Мария.

Российская актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Telegram-канале возмутилась появлению на экранах Урганта. Артистка негодует, что пятая колонна возвращает кумиров на телевидение.

«Пятая колонна продолжает возвращать своих кумиров на ТВ и в кино. Киркоров, Ревва, Шепелев, Светлаков... Настал черед и Вани Урганта, при первых выстрелах сбежавшего в Израиль. Два года „незаменимого“, который уехал в „длительный отпуск“, тянули за уши, пытаясь пристроить хоть куда-то» — возмущена Поплавская.

Читайте также:

Опубликован тизер «Плевако»: кого будет ловить Сергей Безруков

«Золото Умальты» с Эрнст, триллер с Аль Пачино: что смотреть на неделе

Биография Аллы Пугачевой: от Примадонны до кандидата в иноагенты