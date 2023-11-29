В РФ выбрали фильмы, ставшие событием года: о чем они, кто в них сыграл Фильмы «Чебурашка» и «Вызов» стали лауреатами премии «Событие года»

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Вызов»

В Москве состоялась премия «Событие года», на которой были названы в том числе лучшие фильмы. О чем эти картины, кто в них снялся?

Какие фильмы назвали событием года

11-я церемония вручения премии «Событие года» журнала «КиноРепортер» состоялась в пространстве Community Moscow. Ведущей мероприятия стала основательница и главный редактор издания Мария Лемешева.

«Мы чествуем не только тех, кто уже долгие годы создает историю отечественного кинематографа, но и тех, кто представляет новое поколение звезд. Потому что главное для нас — быть опорой и поддержкой индустрии. Мы выбирали лучших из лучших, чтобы в очередной раз показать, как много актуальных проектов появляется на нашем кинорынке», — отметила журналистка.

Лучшим фильмом и проектом года по версии журнала «Кинорепортер» стала картина «Вызов» Клима Шипенко. Хрустальную звезду также вручили актрисе Юлии Пересильд и актеру Ивану Янковскому. В номинации «Прорыв года» победил Даниил Воробьев, знакомый зрителям по картинам «Триггер: фильм», «Повелитель ветра», «Гром: Трудное детство». «Героем года» сочли Чебурашку.

О чем фильм «Чебурашка»

Фильм «Чебурашка» вышел в России 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, собрав более 7 млрд рублей. Картина обошла по сборам комедию Клима Шипенко «Холоп» и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар».

На небольшой приморский городок обрушился дождь из апельсинов — при съемках одного эпизода было использовано шесть тонн апельсинов. Вместе с фруктами с неба упал непоседливый и милый зверь, который любит цитрусы. Нелюдимый старик Геннадий (Сергей Гармаш) решает приютить незнакомое существо, чтобы местная богачка, директор шоколадной фабрики Римма (Елена Яковлева), не подарила питомца своей избалованной внучке Соне (Ева Смирнова).

В съемках сказочной истории также приняли участие Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Наталья Щукина и другие.

Рейтинг картины, по данным «Кинопоиска», составил 7,2 из 10. В рецензиях зрители хвалили работу аниматоров и сценаристов.

«Надо отдать должное аниматорам, Чебурашка предстал на экране максимально правдоподобным и живым ушастым. В целом сюжетная линия интересная, переплетение драмы, истории людей», — говорится в одном из отзывов.

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Чебурашка»

Кинокритик Роман Григорьев заявил, что на успех проекта повлияли новогодние каникулы и отсутствие альтернативы. При этом депутат Госдумы актер Дмитрий Певцов назвал картину «чудовищной диверсией». Он обратил внимание, что в фильме нет ни одного положительного персонажа.

В сентябре пресс-служба Всероссийской государственной телерадиокомпании сообщила о запуске производства второй части «Чебурашки». Премьера ленты запланирована на 1 января 2026 года. Команда сценаристов и продюсеров осталась прежней, а в режиссерское кресло вернется Дьяченко.

Отмечалось, что во второй части действие будет развиваться вокруг жизни Чебурашки и Гены спустя год после событий первого фильма. Зрители увидят все стадии взросления главного героя.

Каков сюжет фильма «Вызов»

Картина вышла в широкий прокат 20 апреля, однако премьера состоялась в День космонавтики — 12 апреля. Главную роль в фильме сыграли Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков, а также космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.

«Вызов» — первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе профессиональными кинематографистами. По сюжету картины торакальный хирург Евгения за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта.

Гильдия актеров России предлагает присвоить Пересильд звание Героя РФ после съемок в «Вызове». В рамках проекта 5 октября 2021 года на МКС отправился первый в истории киноэкипаж, состоящий из Пересильд, Шипенко и Шкаплерова. На борту станции было 12 съемочных смен, на Земле состоялись 53 съемочные смены.

Рейтинг картины, по данным «Кинопоиска», составил 7,5 из 10. В рецензиях зрители особо отметили сюжет и трудоемкую работу съемочной группы.

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