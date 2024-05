В РФ покажут «Министерство неджентельменских дел» Гая Ричи: сюжет, актеры

Фото: Volga

Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

13 мая в России состоится премьера новой картины Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел», которая ранее не получила прокатное удостоверение. О чем этот фильм, какие актеры в нем сыграли?

Какой сюжет у фильма «Министерство неджентельменских дел»

Несмотря на то, что картина не получила прокатного удостоверения, ее все равно покажут в российских кинотеатрах и стриминговых площадках. Сценарий фильма Гая Ричи основан на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Действие ленты начинается в 1942 году, во время первого этапа Второй мировой войны.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создает оперативную группу для проведения диверсий в тылу врага. Британской команде специальных агентов-авантюристов ставят задачу сокрушить врага изнутри. В частности лидеру группы Гасу Марчу-Филлипсу поручено уничтожить подводные лодки противника в Атлантическом океане. Для достижения этой цели им разрешается использовать любые методы, поэтому в ход идут обман, подлог и другие запрещенные приемы.

«Комедийный боевик, рассказывающий историю первой в истории организации спецназа, созданной во время Второй мировой войны премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и небольшой группой военных чиновников, включая писателя Яна Флеминга. Сверхсекретное боевое подразделение, состоящее из разношерстной команды мошенников и индивидуалистов, отправляется на дерзкую миссию против нацистов, используя совершенно нетрадиционные и совершенно „неджентльменские“ боевые приемы. В конечном счете их дерзкий подход изменил ход войны и заложил основы британской SAS и современных секретных операций», — говорится в описании картины.

Фото: Volga Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Какие актеры сыграли в фильме «Министерство неджентельменских дел»

Главные роли в ленте сыграли Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Алекс Петтифер, Хиро Файнс Тиффин, Тиль Швайгер, Бабс Олусанмокун, Генри Голдинг, Кэри Элвес, Фредди Фокс, Энрике Сага. Дублировали фильм звезды российской озвучки: Антон Савенков, Михаил Данилюк, Алексей Колган, Егор Жирнов, Юрий Титов, Варвара Чабан и другие.

Музыкальным фоном в ролике звучит песня группы Queen Another One Bites the Dust. Съемки «Министерства неджентельменских дел» проходили в Турции и Великобритании.

Фото: Volga Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Какие отзывы о фильме «Министерство неджентельменских дел»

Критики и СМИ сравнивали ленту с «Бесславными ублюдками» Квентина Тарантино, где специальный отряд из американских евреев боролся с нацистами.

Оценка критиков на Rotten Tomatoes составляет 73% положительных отзывов. При этом на платформе «Кинопоиск» рейтинг составляет 7.2 из 10. Зрители ругают картину за нереалистичность, поскольку в титрах фильма сказано, что сюжет ленты основаны на реальных событиях.

«Если уж это основано на реальных событиях, то „Чудо-женщина“ — почти что документалка про Первую Мировую. Или вы хотите сказать, что несколько отсидевших мародеров пошли и перестреляли дюжину немецких батальонов, отделавшись от силы парой несмертельных царапин? Тут даже не надо историю на уровне профессоров РГГУ знать, чтобы почуять неладное. И даже по меркам художественного фильма это перебор», — возмущается пользователь с Сергей Клишин.

Кроме того, зрители недовольны тем, что между персонажами «нет химии», а об их реальных прототипах в титрах дана «справка из Википедии». По мнению пользователей, каст проекта собрали хороший, подходящий для красивой картинки, однако смысловая сторона сильно пострадала.

«С задачей собрать красавцев и красавицу бывший муж Мадонны справился на ура. Страшно красивый Алекс Петтифер, накачанный Алан Ричсон, опасная Эйса Гонсалес, экзотичный Генри Голдинг, Кэри Элвес для любителей постарше, немецкий мачо Тиль Швайгер, наконец, богоподобный ведьмак Генри Кавилл! <...> Удачливы, круты и хороши собой. За что бы ни взялись они, все получается. Ни дать ни взять «Мстители» времен Второй мировой» — иронизирует пользователь с ником Jedi Aragorn.

Читайте также:

Последний фильм с Красиловым, Шпица в военной драме: что смотреть на неделе

Фильмы, сериалы, мультики: что смотреть в мае, список российских премьер

Итоги ММКФ-2024: лучший фильм, режиссеры, актеры