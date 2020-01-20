В российский прокат выйдут два фильма итальянского режиссёра Федерико Феллини — «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной» — по случаю столетней годовщины со дня рождения режиссёра.
«Сладкая жизнь» появится на больших экранах 5 марта, а «Восемь с половиной» можно будет увидеть с 7 мая,
Картины покажут на итальянском языке с русскими субтитрами более чем в 50 городах.
Кинематографист родился 20 января 1920 года. На его счету более 20 авторских работ, сделавших его одним из самых известных режиссёров Италии.
Как писал NEWS.ru в Москве на большие экраны выйдет отреставрированная версия дебютного фильма Федерико Феллини под названием «Белый шейх».
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