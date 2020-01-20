https://static.news.ru/photo/2179e8ec-3b81-11ea-b8a5-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Сладкая жизнь» Фото: Riama Film/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В российский прокат выйдут два фильма итальянского режиссёра Федерико Феллини — «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной» — по случаю столетней годовщины со дня рождения режиссёра.

«Сладкая жизнь» появится на больших экранах 5 марта, а «Восемь с половиной» можно будет увидеть с 7 мая, сообщает «Медуза» со ссылкой на пресс-службу компании «Иноекино».

Картины покажут на итальянском языке с русскими субтитрами более чем в 50 городах.

Кинематографист родился 20 января 1920 года. На его счету более 20 авторских работ, сделавших его одним из самых известных режиссёров Италии.

Как писал NEWS.ru в Москве на большие экраны выйдет отреставрированная версия дебютного фильма Федерико Феллини под названием «Белый шейх».